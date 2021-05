“Dona la spesa”, donati alla Mensa sociale Comunale oltre 500 Kg di derrate alimentari

Nell’ambito della campagna nazionale di solidarietà “Dona la spesa” dei negozi Coop di Piemonte e Lombardia, il punto vendita Nova Coop di Asti ha deciso di offrire i prodotti donati dai clienti Coop alla Mensa sociale Comunale.

Sono stati donati un totale di oltre 500 Kg di derrate alimentari di varia natura: pasta, sugo, olio, tonno e carne in scatola, farina, latte, cioccolato, legumi, caffè, prodotti per la prima infanzia, marmellate, miele, zucchero e qualche prodotto per igiene personale: dentifrici e spazzolini, saponette, assorbenti, bagnoschiuma. Il Centro Revisione Astigiano ha donato invece millecinquecento bottigliette d’acqua.

Tra le realtà astigiane di volontariato Coop ha voluto scegliere di donare alla Mensa Comunale che è una sorta di collettore di bisognosi vecchi e nuovi, originati dalla devastante pandemia che ha falciato oltre alle persone anche posti di lavoro. Ma la comunione di intenti di aiuto al prossimo di tutte le associazioni di volontariato li ha visti protagonisti e impegnati per l’intero giorno nei turni di raccolta: Il Dono del Volo (capofila nell’organizzazione), Il Banco Alimentare, la Croce Rossa e i Volontari della Mensa Comunale.