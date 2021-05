Domenica si corre la mezza maratona “MonferRun”: le strade chiuse nell’Astigiano

Domenica prossima, 30 maggio, nell’Astigiano si corre la mezza maratona denominata “4° MonferRun”, organizzata dall’ASD Brancaleone Asti e autorizzata dalla Provincia di Asti.

La Prefettura – UTG di Asti ha disposto la chiusura al traffico per domenica 30 maggio 2021 delle strade interessate dalla predetta competizione sportiva, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

La manifestazione sportiva, con partenza e arrivo a Nizza Monferrato, interesserà il territorio dei Comuni di Canelli, Calamandrana, Nizza Monferrato e San Marzano Oliveto.

Le strade interessate dalla manifestazione rimarranno chiuse al traffico, in entrambi i sensi di marcia, a partire dalle ore 8.30 circa fino alle ore 11.00 circa, con riapertura della circolazione ad avvenuto transito di tutti gli atleti. Il dettaglio delle strade interessate è consultabile qui —->>>> Percorso gara MonferRun 2021 o nelle foto sotto.

Si ricorda che la manifestazione è stata organizzata ed autorizzata dagli Enti preposti ai sensi dell’art. 18 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che sono consentiti gli eventi e le competizioni a livello agonistico riconosciuti, con provvedimento del C.O.N.I., di preminente interesse nazionale gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive

federazioni sportive nazionali senza presenza di pubblico.