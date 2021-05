Domenica con il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbismo a San Damiano d’Asti

Domenica 30 maggio, a San Damiano d’Asti, è in programma il mercatino dell’antiquariato e dell’hobbismo, in occasione della quinta domenica nel mese, organizzato dal Comune in collaborazione con attività commerciali locali.

Sono previste un centinaio di bancarelle, tra via Roma, piazza Libertà, piazza Rino Rossino e Baluardo Palestro, con prodotti di ogni tipo, da vecchie attrezzature, corredi, monete, medaglie, lampadari, mobili antichi, prodotti artigianali. In piazza Libertà ci sarà anche uno spazio per i più piccoli, con un microcirco e giochi per bambini. Saranno inoltre presenti con appositi stand diverse associazioni di volontariato sandamianesi che venderanno degli oggetti per raccolta fondi per beneficienza e per autofinanziamento. Il mercatino si svolgerà dalle 8 alle 19.