Domenica la terza edizione della “Giornata dei Castelli Aperti”: cosa visitare nell’Astigiano e in tutto il Piemonte

Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche. L’appuntamento domenica 16 maggio con la terza edizione della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura concomitante di oltre 40 beni storici – ville, castelli, musei e palazzi – ubicati su tutto il territorio piemontese.

L’iniziativa – resa possibile dall’Associazione delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte, con il sostegno della Compagnia di San Paolo e promossa dall’Associazione Amici di Castelli Aperti – permetterà ai visitatori di scoprire antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in un’unica giornata.

COSA VISITARE IN PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00. Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperture 10.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito over 65. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; commercio@costigliole.it

Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: visite guidate h 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Biglietto: Intero 3 €; ridotto 2 € (7-14 anni); gratuito fino a 7 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 88012, 328 0410869; info@comunemonastero.at.it

San Martino Alfieri – Tenuta e Castello dei Marchesi Alfieri di Sostegno: visite guidate h 11.00, 14.00 e 16.00. Biglietto: 20 € (include degustazione di Barbera d’Asti docg La Tota). Informazioni e prenotazioni: 0141 976015; 335 1805324; locanda@marchesialfieri.it; info@marchesialfieri.it

Per tutte le strutture la prenotazione è obbligatoria. E’ possibile prenotare sul sito www.castelliaperti.it o direttamente presso il bene che si desidera visitare

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata h 14.30 con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,5 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: visite guidate dalle 15.00 alle 18.00. Possibilità di scelta tra due percorsi: Viaggio nel tempo: intero 10 €, ridotto 5 €; Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it. Dato che NON SARÀ POSSIBILE VISITARE IL PARCO il biglietto è scontato del 15%.

Giarole – Castello Sannazzaro di Giarole: visite guidate, h 11.30 e 16.00. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 €, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 335 1030923; 347 2505519; info@castellosannazzaro.it

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate su prenotazione. Biglietto: intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

Ozzano Monferrato – Borgo Antico: visite guidate, h 10.00 e 15.00 Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 487153, 338 5288567; segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it

Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: visite guidate, h 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (6-16 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334 3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it

Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle 10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com

PROVINCIA DI BIELLA

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. Informazioni: 015 2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: 14.30 – 18.30, con prenotazione obbligatoria. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 10.30-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it

Bra – Museo Craveri di Storia Naturale: 10.00–12.30 e 15.00–18.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 412010; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: 10.00-18.00. Per l’accesso al museo, ad ingresso gratuito e nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate per garantire la sicurezza, è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0172.430185 (Ufficio Turismo e Cultura) o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it, con almeno un giorno di anticipo.

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate con orario 14.30-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (7–14 anni, over 65); gratuito fino a 7 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 9875841; info@castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra di Francesco Paula Palumbo “Natura esuberante”, dal 29 aprile al 20 giugno 2021. Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.00-19.00. Gratuità. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it, cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it

Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate alle 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com

Govone – Castello Reale: aperture con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371 4918587; info@castellorealedigovone.it

Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it

Manta – Castello della Manta: 11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Perno (frazione Monforte) – Castello di Perno: visite guidate ore 15 – 16 – 17 visita guidata del castello con degustazione finale (2 vini prodotti nella cantina Castello di Perno) €10,00 intero; gratuito da 0 a 14 anni

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate 10.30-12.30 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it

Saluzzo – Casa Cavassa: aperture con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – La Castiglia: aperture con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 € (18-25 anni); gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; castelloserralunga@barolofoundation.it

Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: aperture con orario 10.00-19.00. Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 959151, 340 4962384; info@fortedivinadio.it

PROVINCIA DI TORINO

Arignano – Rocca di Arignano domenica 16 maggio. Visite guidate su prenotazione alle 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 e 17.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-anni, over 70); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: info@roccadiarignano.it

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Piossasco – Casa Lajolo: aperture e visite guidate con orario 10.00-13.30 e 14.30-18.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (11-25 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it

Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino del Conte” 12 €; cumulativo 15 €. Informazioni e prenotazioni: 011 884870, 335 7258486; info@castellodipralormo.com, pralormo.design@libero.it

San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso: dal 15 maggio mostra Pejrone, aperture dal venerdì al lunedì, con orario 10.00-19.30 (ultimo ingresso 17.30). Biglietto: intero 15 €; ridotto 12 € (over 65, studenti fino a 26 anni); ridotto 7 € (6-14 anni); tariffa family 35 € (2 adulti + 2 bambini sopra i 6 anni). Ingresso solo parco: intero 5 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0121 502761; info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it

PROVINCIA DI VERBANIA

Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni 9.00-19.00 (ultimo ingresso 18.00). Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0323 502372; ente@villataranto.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara – Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163 824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it

Si ricorda inoltre che dallo scorso 3 maggio e per tre mesi, Shopping Le Gru di Grugliasco in collaborazione con Castelli Aperti ospita, nell’ambito dell’iniziativa Gallerie da Re, la mostra “Castelli in Aria” . Curata da Franca Mollo, l’esposizione è un omaggio al paesaggio dei castelli piemontesi con l’opera fotografica di Mark Cooper e Fabio Polosa.

Una quarantina di immagini con uno sguardo dall’alto sulle più affascinanti dimore storiche che punteggiano le zone dell’Alto e del Basso Monferrato, dell’astigiano, delle Langhe e del Roero.

Un racconto che utilizza la fotografia aerea per restituirci un punto di vista inedito dei castelli, testimoni silenziosi nei secoli della grande storia del Piemonte.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00.