Domani conferenza online del Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese: ospite Peppino Ortoleva

Domani, venerdì 21 maggio 2021 alle 18, il professor Peppino Ortoleva presenterà il suo ultimo libro “Sulla viltà. anatomia e storia di un male comune” (Einaudi).

L’autore ne discuterà con il professor Alberto Banaudi. Un ritorno per Ortoleva, dopo l’incontro che aveva visto gli stessi protagonisti al Castello di Cisterna, a maggio 2019, per la presentazione del libro “Miti a bassa intensità” (Einaudi). L’iniziativa è organizzata da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di S. Damiano, Museo di Cisterna, Fra production, Lib. “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

“In questo libro, la riflessione etica e la ricerca storica e sociale si integrano in modo per raccontare la viltà e il coraggio nelle loro diverse manifestazioni e nelle esperienze, anche emotive, che li muovono e accompagnano. Per mostrare che l’essere vili o non esserlo, alla fine, è sempre frutto di una scelta. E per scoprire che questo male che attraversa l’umanità, presente in tutte le epoche e in culture diversissime, ha conosciuto una trasformazione nel tempo”.

Peppino Ortoleva, già professore di storia e teoria della comunicazione, curatore di musei e mostre sulla società, la cultura, le tecnologie del mondo contemporaneo, ha pubblicato tra l’altro I movimenti del ’68 in Europa e in America (1998), Il secolo dei media (2009), Dal sesso al gioco (2012). Per Einaudi ha pubblicato Miti a bassa intensità (2019) e Sulla viltà. Anatomia e storia di un male comune (2021).

Alberto Banaudi Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino e quella in Filosofia presso l’Università di Genova. È professore di storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli”di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre ad insegnare Banaudi si dedica alla ricerca filosofica.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e validi per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Per informazioni e iscrizioni polocittattiva_formazione@icsandamiano.it o clicca QUI