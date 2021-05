Designazione del dottor Remo Gattiglia come Governatore del Distretto 2032 per l’Anno Rotariano 2023-2024

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Rotary Club Alba.

Siamo orgogliosi di comunicare che martedì 20 Aprile 2021, alle ore 17.00, in videoconferenza su piattaforma Zoom, il dottor Remo Gattiglia, del Rotary Club di Alba, è stato designato ufficialmente come Governatore del Distretto 2032 per l’Anno Rotariano 2023-2024; a lui vanno le nostre più vive congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro e di successo per l’importante compito che lo attende.

L’ing. Enrico Strada ha espresso l’orgoglio di essere il Presidente del Club di Alba in questo anno difficile, ma che vede la nomina di un Socio del nostro club ad un incarico di servizio così importante e visibile, un riconoscimento che Remo sicuramente merita, sia per i meriti professionali, sia Rotariani, con la certezza che sarà un Governatore esemplare, rafforzerà l’amicizia e la collaborazione tra i Club del Distretto e contribuirà a diffondere il messaggio di servizio del Rotary nelle nostre comunità.

Remo Gattiglia è nato a Genova nel 1953, ma dal 1982 si è trasferito nelle Langhe; vive a Roddi (Cuneo), con la moglie Annamaria ed i due figli Giulia e Luca; nipote di un casaro trentino e di un ferroviere ligure, ha un profondo amore per la natura, è appassionato di trekking e MTB, impegnato nel volontariato e nel sociale.

Dal punto di vista professionale la sua carriera ha visto molti riconoscimenti prestigiosi: già Direttore della Banca Sella di Alba, è attualmente Membro del Board della Miroglio spa e Responsabile del Patrimonio del Gruppo.

Ricca e significativa è stata anche la sua partecipazione al Rotary International: Presidente del Club di Alba nell’anno 2000/2001, Formatore Distrettuale, ha coperto numerosi incarichi nel Distretto 2032 e nell’area 14 (Italia, Malta e San Marino). Presidente per molti anni della Rotary Foundation Distrettuale (organismo preposto ai programmi di sostegno) si è distinto nell’’organizzazione di operazioni umanitarie. La sua dedizione e competenza è stata premiata con prestigiosi riconoscimenti: Avenue of Service Award RI anno 2015, 9 Paul Harris Fellow, Citation For Individual Rotarian TRF nell’anno 2017, Stella al Merito del Lavoro.

Un altro membro del Rotary Club di Alba, dopo Giuseppe Artuffo nel 2017-18, ricoprirà così la carica di Governatore del Distretto 2032; ciò significherà un grande impegno di tutto l’organico in preparazione ed a sostegno dell’incarico. Porterà importanti eventi distrettuali a gravitare nell’area di Alba, con un prevedibile aumento della visibilità e dell’afflusso turistico.

Ancora complimenti a Remo per il prestigioso incarico!

In allegato foto Remo Gattiglia