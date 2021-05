Dacia Duster Adventure: una due giorni “fuoristrada” nel territorio astigiano a portata di famiglie

Dopo il lungo periodo di restrizioni e chiusure la voglia di ripartire è tanta: cosa c’è di meglio di una due giorni nella natura con la famiglia sul proprio fuoristrada preferito, circondati dallo splendido scenario che offre il paesaggio astigiano?

È quello che offre la Errebi Auto per tutti i possessori di un Dacia Duster con l’edizione zero del “Dacia Duster Adventure” nel fine settimana del 5 e 6 giugno ad Asti.

L’iniziativa nasce da un’idea lungimirante di Stefano Borsello, (AD e Direttore marketing Errebi) per esaltare le doti fuoristradistiche e far percepire l’animo, appunto, da fuoristrada della Dacia, con il coinvolgimento di Federico Gamba, un vero esperto del settore: un pacchetto completo, con sicurezza e logistica adatte anche alle famiglie quindi, per una due giorni di divertimento nella natura, scoprendo le potenzialità non sempre note del Dacia Duster e migliorando il proprio feeling a bordo, come anche la sicurezza.

Nel video sotto, realizzato da Automoto.it, troviamo proprio Stefano Borsello e Federico Gamba che spiegano come è nato questo evento e come si svolgerà!

Per tutte le informazioni, per le domande e per registrarsi all’evento vai su https://www.errebiauto.it/registrazione-duster-adventure/

E nel caso in cui saranno già esauriti tutti i posti disponibili non preoccupatevi, in autunno l’evento sarà ripetuto ad Alba.