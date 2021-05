Cyberbullismo, rischi e opportunità delle nuove tecnologie

Il Consultorio Familiare “Francesca Baggio” propone una serie di incontri previsti dal progetto VERITÀ realizzato con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con Regione Piemonte e comune di Castello di Annone: tema al centro del dibattito il cyberbullismo.

La prima serata è in programma Venerdì 28 maggio 2021 dalle 18 alle 20 e si potrà partecipare sia in forma telematica collegandosi al link https://meet.google.com/eog-tzwj-uny sia in presenza presso il Salone Occhetti sito in Lungo Tanaro a Castello di Annone.

Coordinatrice dell’evento la Dottoressa Silvana Alessandria psicopedagogista e Direttore del Consultorio, interverranno durante l’incontro l’avvocato Claudia Ballario (come affrontare il cyberbullismo e cosa dice la legge) e la Dottoressa Cristina Nigra mediatrice familiare (cyberbullismo e giochi online. Ipotesi di mediazione scolastica).