Cronistoria della passeggiata del Primo Maggio

E’ stato un weekend dai due volti quello appena terminato e che ha visto il ritorno delle camminate di gruppo all’aria aperta tra la natura del Monferrato.

Sabato infatti un tempo grigio e nuvoloso ha accolto i temerari che incuranti delle piogge dei giorni precedenti si sono trovati a Gabiano fin dal mattino per partecipare a questa nuova escursione. Il gruppetto, limitato nel numero per rispettare le attuali normative anticovid, ha preso il via dirigendosi verso lo sferisterio del paese per poi inoltrarsi in aperta campagna tra vigneti e noccioleti attraversando le caratteristiche borgate di Mincengo, Martinengo e Zoalengo. A metà percorso però il peggioramento del meteo con l’inizio di una pioggerellina insistente ha convinto il gruppo ed una variante del percorso con rientro anticipato verso il Capoluogo sfiorando il castello medioevale e ritorno al punto di partenza già verso mezzogiorno.

La domenica invece ha visto una splendida giornata di sole accogliere gli escursionisti giunti ancora a Gabiano provenienti da varie località piemontesi (Vercelli, Novara, Chivasso, Alessandria etc.). Il gruppetto quindi partiva con il favore del clima primaverile e riusciva a compiere l‘intero giro fino a Pozzengo di Mombello e dopo aver attraversato l’abitato ritornava verso Gabiano godendo di incredibili panorami sia verso le colline della Valcerrina che verso la sottostante pianura vercellese con le sue risaie già parzialmente allagate. Il giro terminava verso le 13 sotto un bel sole ma con le calzature ricoperte dal fango formatosi a causa delle piogge dei giorni precedenti.

In entrambe le giornate c’è poi stata una degna conclusione presso la veranda del Ristorante Commercio della famiglia Coggiola che per l’occasione aveva preparato un succulento menù in grado di far presto dimenticare le fatiche delle camminate.

Nel complesso molta soddisfazione dei partecipanti che non vedevano l’ora di tornare a calcare i sentieri lungo le colline del Monferrato.