Cronistoria della passeggiata al Castello dei Miroglio

Ha avuto successo questo weekend dedicato all’escursione naturalistica a Villamiroglio e dintorni che ha permesso ai camminatori di esplorare sentieri nascosti fino a giungere nell’area di Bricco castello dove tra il fitto della vegetazione sono ancora visibili le antiche rovine di quella che risulta essere una fortificazione edificata dalla nobile famiglia dei Miroglio a difesa dei propri possedimenti.

Il ritrovo, di fronte al Municipio di Villamiroglio ha visto giungere gli escursionisti fin dal primo mattino per le iscrizioni per poi partire verso il territorio un po’ selvaggio in questa zona tra i comuni di Villamiroglio, Odalengo Grande e Gabiano. Durante il percorso nei punti di interesse sono state fatte varie tappe per approfondire la conoscenza dei luoghi più interessanti grazie alla collaborazione dei ragazzi dell’associazione “J’amis en festa” che hanno raccontato ai partecipanti un po’ della storia locale condita da curiosi aneddoti. Interessanti in particolare le notizie riguardanti la chiesa abbandonata di San Rocco in località Rairolo e quelle inerenti alla chiesa di Varengo realizzata dall’architetto magno cavalli intorno al 1780.

Il cammino proseguiva rientrando nel fitto della boscaglia fino a giungere percorrendo uno stretto e tortuoso sentiero fino ai piedi delle rovine del castello dei Miroglio rese finalmente visibile dall’intervento di pulizia a cura dell’Amministrazione Comunale che h inoltre realizzato una bella area picnic nelle vicinanze dove è stato possibile fermarsi per una gustosa pausa pranzo.

In particolare nella giornata di sabato è stata anche occasione per fare l’inaugurazione di questa nuova area picnic realizzata con l’aiuto di un bando del Gal dedicato alla sentieristica. All’inaugurazione oltre agli escursionisti hanno partecipato anche i sindaci di Gabiano, Moncestino e Mombello in compagnia del padrone di Casa Paolo Monchietto che ha effettuato il tradizionale taglio del nastro.

Il tutto allietato anche dall’accompagnamento musicale a cura del DJ “V” che ha fatto risuonare le note delle musiche anni ’80 particolarmente gradite dal pubblico presente.

Al termine del pranzo si ritornava a camminare all’ombra delle colline per un’ultima tappa con visita alla chiesa si Santa Liberata, prima dell’ultima salita che riportava il gruppetto a terminare l’escursione un po’ accaldati ma felici per l’interessante esperienza.