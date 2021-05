Crolla un palo a San Damiano, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio, i Vigili del fuoco di Asti sono intervenuti a San Damiano d’Asti, in Frazione Gorzano per il crollo di un ripetitore telefonico.

Il palo, alto circa 30 metri, è caduto all’interno di un vigneto che fortunatamente al momento dell’evento era deserto. Sul posto si sono recati gli uomini del comando provinciale intervenuti con aps e pickup ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Saranno i Carabinieri e i tecnici della compagnia telefonica a stabilire le cause del crollo.