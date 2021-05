Crisi Freudenberg, Chiorino: \"Avviato un dialogo costruttivo con l\'azienda\'

“Quello di oggi è stato un incontro costruttivo per fare il punto della situazione e capire quali spazi d’intervento da parte della Regione ci potranno essere in un futuro molto prossimo” – questo il commento dell’assessore regionale al lavoro Elena Chiorino a margine dell’incontro in videoconferenza di questo pomeriggio tra l’azienda, le parti sociali a cui ha preso parte anche il Prefetto di Alessandria – l’auspicio è quello di lavorare in sinergia per analizzare tutte le strade percorribili attraverso un dialogo costante con l’azienda, finalizzato alla massima tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e del territorio”. L’incontro si è concluso con un aggiornamento del tavolo e le parti coinvolte tra due settimane.