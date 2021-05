Crackdown delle tasse crittografiche negli Stati Uniti: dovresti ancora acquistare Bitcoin?

Il Tesoro degli Stati Uniti e l’Inland Revenue Service (IRS) stanno reprimendo quella che vedono come evasione fiscale alimentata da criptovalute.

La mancanza di un quadro normativo per le criptovalute è in parte responsabile della perdita di entrate fiscali dai guadagni crittografici. Su questo, la scena crittografica statunitense è stata etichettata come “frammentata” dal nuovo capo dell’Ufficio del Comptroller of Currency (OCC), Michael Hsu, dato l’approccio individuale di ogni organismo di regolamentazione alla risoluzione della questione crittografica.

Evasione Fiscale Crittografica: Biden Potenzia l’IRS

I recenti eventi a Washington sembrano indicare uno sforzo più unito nell’affrontare questo problema.

In un recente annuncio del Dipartimento del Tesoro guidato da Janet Yellen, il governo degli Stati Uniti sta pianificando di introdurre misure fiscali più rigide per il settore delle criptovalute nelle prossime settimane.

Secondo il Tesoro, le transazioni crittografiche fino a $ 10.000 e oltre dovranno essere registrate immediatamente con l’Internal Revenue Service (IRS).

Continuando la consueta narrativa di criptovalute come Bitcoin che facilitano le attività criminali, il Dipartimento del Tesoro ha affermato che le risorse digitali rappresentano un serio problema di rilevamento e le valute digitali continuano ad essere abbracciate dai criminali, in particolare nei pagamenti di riscatto derivanti dalla criminalità informatica.

Le proposte del presidente Joe Biden mirano a colmare il “divario fiscale” consentendo all’IRS di monitorare la crescita delle criptovalute. Ciò ha visto l’amministrazione Biden rilasciare oltre $ 80 miliardi all’IRS per aiutarla a rintracciare le persone facoltose che evadono le tasse. Le criptovalute sono un modo in cui le plusvalenze possono scivolare attraverso la rete di applicazione delle imposte.

La tassazione delle criptovalute negli Stati Uniti rientra nell’ambito della tassazione sulle plusvalenze, in cui gli investitori in criptovaluta devono pagare tra lo 0 e il 37% di tasse, a seconda della loro aliquota di imposta sul reddito marginale.

Biden Restringere Il Divario Fiscale

Il presidente Biden era rimasto muto sulla tassazione dopo il suo insediamento a gennaio. Ma quando è entrato in azione, il mercato delle criptovalute l’ha sentito.

La prima direttiva di Biden è stata quella di sospendere tutti gli sforzi normativi sui cripto-asset fino a quando i nuovi responsabili dei vari organismi di regolamentazione non fossero stati aggiornati sulle questioni sul campo.

La sua prima interpretazione della regolamentazione delle criptovalute ha proposto una tassa crittografica del 39,6% per tutti gli investitori crittografici che guadagnano più di 1 milione di dollari. Questo è un salto dal tasso attuale del 20%.

Questa proposta ha visto Bitcoin ed Ether scendere rispettivamente del 3,44% e del 10%. Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che la proposta è cruciale dato l’enorme divario fiscale di 600 miliardi di dollari riportato dall’IRS nel 2019. L’agenzia ha aggiunto che questo potrebbe salire a 7 trilioni di dollari nel prossimo decennio se non viene intrapresa alcuna azione.

Altri Repressioni All’orizzonte

Oltre al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ci sono altri organismi di regolamentazione che ritengono che il mercato delle criptovalute debba essere regolamentato prima che esca fuori controllo.

Primo fra tutti è la Securities and Exchange Commission (SEC) e il suo nuovo presidente Gary Gensler. Ha detto che la crittografia ha bisogno di una maggiore regolamentazione per allinearla con altri mercati finanziari.

Anche il Dipartimento di Giustizia (DoJ) è stato sempre più attivo nello spazio crittografico. Nella sua più recente azione di alto profilo, ha lanciato un’indagine sul principale exchange di criptovalute Binance su possibili reclami di riciclaggio di denaro.

Parallelamente a questo, Michael Hsu dell’OCC avrebbe avviato una revisione da parte del personale delle azioni di criptazione della carta di fiducia dell’agenzia nell’ultimo anno. Anche altre agenzie federali come l’IRS sono diventate più rumorose nei loro promemoria agli investitori crittografici che non sono esenti dal pagamento delle tasse sulle loro plusvalenze.

Tutte queste mosse normative sollevano la questione se sarebbe saggio acquistare Bitcoin in questo momento come americano?

Bitcoin ha visto molte azioni negative sui prezzi nell’ultima settimana, in parte a causa di preoccupazioni normative, ma non è stata data alcuna direttiva per interrompere il trading di Bitcoin o qualsiasi altra indicazione di un divieto imminente.

Detto questo, puoi ancora scambiare Bitcoin, ma l’onere di ogni individuo è assicurarsi di organizzare i propri affari finanziari in modo conforme: rispettare le leggi e non tagliare gli angoli.