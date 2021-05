Cpia Asti, prossimo incontro di “Alfabeti di Cittadinanza” dedicato alla natura

Con “N come Natura” continuano gli incontri di Alfabeti di cittadinanza. Iniziativa che vuole dare spunti di riflessioni sul tema della cittadinanza, partendo dai nostri valori Costituzionali, avendo come obiettivo quello di educare agli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per il 2030 e all’amore e quindi rispetto per la Natura.

Venerdì 14 maggio alle 20.30 sarà affrontato il tema della Natura e del suo legame con il tema della sostenibilità e della legalità. Il CPIA 1 ASTI, l’istituto statale che si occupa di istruzione degli adulti, ospiterà la Lectio Magistralis del Ten. Col. Roberta Ubaldo, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti: una lezione su legalità e ecologia offerta ai nostri allievi e a tutta la cittadinanza.

All’interno dei percorsi del CPIA vi è proprio una grande attenzione all’ecologia, sia nei percorsi di medie che nel percorso di scuola superiore di Agraria (percorso in collaborazione con l’I.I.S Penna), l’incontro toccherà temi legati alla sostenibilità e alla tutela del territorio e degli ecosistemi. Ospite d’eccezione sarà la Ten. Col. Roberta Ubaldo, laureata in Scienze Forestali e Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti.

Roberta Ubaldo, astigiana d’adozione, si laurea in Scienze Forestali a Bari, dove poi si specializza attraverso svariate esperienze scientifiche e un dottorato di ricerca come patologa delle piante. Svariate sono le pubblicazioni, le ricerche sulla biodiversità e le pubblicazioni sui microfunghi.

Attraverso il dottorato il suo campo di azione si estende al monitoraggio delle foreste e successivamente allo studio dell’adattamento dei sistemi colturali (pomodoro, grano) ai cambiamenti climatici.

Per alcuni anni si dedica all’insegnamento, mette a disposizione della didattica le proprie competenze scientifiche. Attività che appassiona ancora il Ten. Col. Roberta Ubaldo, che spesso quando le scuole lo richiedono torna a svolgere attività di sensibilizzazione sui temi ecologici nelle scuole del nostro territorio e che per diversi anni è stata responsabile dell’educazione ambientale per il Corpo Forestale di Asti, mettendo in campo diversi progetti e iniziative di sensibilizzazione.

Dal 2012 entra nel Corpo Forestale dello Stato (come funzionario)e poi nel Corpo Forestale Carabinieri, dopo la confluenza del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri. E’ con questa attività che giunge nella nostra città, prima come funzionario e responsabile del nucleo investigativo ambientale, in questo periodo svolge anche il ruolo di Referente per i rapporti con la Stampa e di Coordinatore attività di educazione ambientale, potendo così coltivare la sua passione educativa.

Dal 2017 giovanissima Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti.

“E’ davvero un grande dono per il CPIA ospitare Roberta Ubaldo, che assomma una passione civica dettata dal suo ruolo investigativo a protezione dell’ambiente a grandi competenze scientifiche e ad una passione per l’educazione ambientale -è il commento dei promotori di Alfabeti di Cittadinanza – L’incontro mette insieme grazie alla sua presenza tematiche come la sostenibilità, la legalità spaziando grazie alle sue competenze tra molte discipline e tematiche care al CPIA di Asti e oggi sempre più attuali”.

L’evento sarà online visibile sulla pagina Facebook del CPIA, sul sito istituzionale e sul canale YouTube del CPIA 1 ASTI. Successivamente sarà reso pubblico sul canale YouTube della scuola.