Covid19, in Piemonte mezzi pubblici gratuiti per chi va a vaccinarsi

Anche il trasporto pubblico è interessato dalle ultime novità attivate nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte per aderire alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Durante la conferenza stampa dello scorso 10 maggio è stato infatti annunciato, che nel giorno della vaccinazione l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere il centro vaccinale (e ritorno) è gratuito in tutto il Piemonte. Per autobus, treno o tram non serve acquistare il biglietto ma basta esibire il messaggio di convocazione, mentre nel caso della metro è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso il Centro servizi al cliente Gtt di Porta Nuova.

Tutte le informazioni sono pubblicate su www.ilpiemontetivaccina.it