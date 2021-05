Covid, la situazione dei ricoverati all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti

All’Ospedale Cardinal Massaia di Asti oggi è stato riconvertito e riaperto il reparto di Medicina B dell’ospedale, con 24 posti letto, riservato a pazienti No Covid.

Ad ora dunque restano reparti Covid soltanto Malattie Infettive e la Medicina d’Urgenza (che ospita la terapia sub-intensiva) per un totale di 29 posti letto Covid, a cui si aggiungono i 2 box in isolamento in Rianimazione.

Attualmente in ospedale sono ricoverati 25 pazienti Covid. 17 ordinari, 7 in sub-intensiva e 1 in terapia intensiva.