“Costruire la rinascita”: l’onorevole Bruno Tabacci ospite della Fondazione Goria di Asti

Domani, venerdì 28 maggio alle 17 in diretta dalla pagina Facebook della Fondazione Giovanni Goria si terrà l’incontro online “Costruire la rinascita”.

Ospite sarà Bruno Tabacci, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il coordinamento delle politiche economiche. L’On. Tabacci, membro del CdA della Fondazione Giovanni Goria, è stato stretto collaboratore del Presidente Giovanni Goria. Insieme a lui prenderanno la parola: Marco Goria, presidente Fondazione Giovanni Goria; Gianpaolo Coscia, presidente Camera di Commercio AL-AT; Paolo Lanfranco, presidente Unione Province Piemontesi; Marco Bussone, presidente Nazionale Uncem; Teresa Tacchella, già giornalista RAI- Genova e i giornalisti Laura Avidano, Franco Binello e Giovanni Vassallo.

Coordina Carlo Cerrato, giornalista e segretario generale Fondazione Giovanni Goria

L’incontro cercherà di fare il punto sulla rinascita economica del nostro Paese messo a dura prova dalla pandemia. “È necessaria una strategia di sviluppo che coinvolga le imprese, il lavoro, il terzo settore, la scienza e la ricerca. In questa costruzione, l’innovazione è centrale in una politica di investimenti per realizzare infrastrutture digitali e di trasporto. Una costruzione con al centro le persone, il lavoro e la qualità della vita, l’ambiente e la salute.Questi i grandi temi su cui si confronteranno i relatori, rappresentativi di un territorio ampio, come di ampio raggio intendono essere i ragionamenti sull’importanza di una visione strategica del nostro futuro”.

