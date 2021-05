Oggi, 19 maggio 2021, la scuola primaria di Motta, con i suoi bambini dalla prima alla quinta, ha celebrato il senza zaino day.

Tutte le scuole sul territorio nazionale che fanno parte della rete della “Scuole senza zaino” hanno visto la Terra come protagonista di questa giornata, dal titolo: “La Terra siamo noi. Siamo noi questo chicco di grano.” Musica, arte, teatro e creatività ne hanno fatto da protagonisti, in un itinerante percorso per il paese, che ha permesso di riqualificare alcune zone del quartiere.

Con l’aiuto del Comune di Costigliole sono state ripulite le aiuole del parcheggio con sistemazione di piante floreali e con la collaborazione di alcune professoresse della scuola media si è iniziata un’opera di restaurazione del sottopasso continuando la tradizione pittorica di generazioni passate.

Insomma, tutto all’insegna della sensibilizzazione dei piccoli cittadini verso il rispetto dell’ambiente e dei beni culturali, giocando, pitturando e “imbrattandosi” le mani e il cuore di emozioni. L’obiettivo, oltre che fare scuola divertendosi, era seminare il chicco di grano in ciascuno dei bambini, con la speranza che crescerà in loro, rendendoli onesti e responsabili cittadini del domani.

“Si ringraziano il comune, il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, le collaboratrici scolastiche per aver contribuito alla splendida riuscita di questa giornata” il commento finale dei promotori dell’iniziativa.