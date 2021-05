Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: cento nuovi guariti nell’Astigiano

Nuovo bollettino contagi della Regione Piemonte.

Dai dati forniti dalla Regione sono 31 i nuovi positivi nell’Astigiano di oggi, venerdì 7 maggio, con il totale che sale a 16.985 da inizio pandemia. Sono ben 100 le persone dichiarate guarite oggi nella nostra provincia, per un totale di 15.872 guariti. Anche oggi non vengono comunicati nuovi decessi nell’Astigiano, con il totale che resta 695.

Il totale delle persone attualmente positive in provincia di Asti è di 418 (per il dettaglio della situazione dei singoli comuni clicca qui per la mappa dei contagi della Regione Piemonte —->>>> https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte)

In Piemonte i dati di oggi riferiscono di un aumento dei nuovi positivi di 867 unità. Tra loro, gli asintomatici sono 345 (il 39,8% dei nuovi positivi odierni), mentre i guariti sono 1.194. Sono 18 i deceduti positivi al Covid conteggiati in questo bollettino, di cui 2 imputabili ad oggi.

A livello regionale resta invariato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, con il totale dei ricoverati in terapia intensiva attuale fermo a 162. Scende il numero delle persone ricoverate non in terapia intensiva che oggi sono 56 in meno di ieri, con il totale che si attesta a 1.764.

Report COVID-19 Piemonte 7 maggio 2021

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 867 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 65 dopo test antigenico), pari al 3,3% di 26.318 tamponi eseguiti, di cui 17.274 antigenici. Dei 867 nuovi casi, gli asintomatici sono 345 (39,8%).

I casi sono così ripartiti: 104 screening, 550 contatti di caso, 213 con indagine in corso: per ambito: 10 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 120 scolastico, 737 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 354.702 così suddivisi su base provinciale: 28.597 Alessandria, 16.985 Asti, 10.995 Biella, 51.069 Cuneo, 27.269 Novara, 190.106 Torino, 13.162 Vercelli, 12.550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.464 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.505 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (invariato rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1764 (- 56 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.936.

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.514.349 (+26.318 rispetto a ieri), di cui 1.532.074 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.384

Sono 14 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 11.384 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.540 Alessandria, 695 Asti, 422 Biella, 1.412 Cuneo, 931 Novara, 5.420 Torino, 506 Vercelli, 365 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 93 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

329.456 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 329.456 (+1048 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 26.197 Alessandria, 15.872 Asti, 9.976 Biella, 47.345 Cuneo, 25.445 Novara, 176.968 Torino, 12.211 Vercelli, 11.745 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.360 extraregione e 2.327 in fase di definizione.