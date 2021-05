Cordoglio ad Asti per la scomparsa di Lorenzo Fornaca

È mancato nella tarda serata di ieri lo storico editore astigiano Lorenzo Fornaca.

Con la sua agenzia Se.Di.Co ad Asti, una lunga storia iniziata negli anni ’70, ha segnato una pagina importante per l’editoria astigiana.

Il Funerale di Lorenzo Fornaca sarà celebrato martedì 25 maggio alle 9,30 presso la parrocchia di San Domenico Savio.

Di seguito le parole della figlia Sabrina scritte sul profilo Facebook di Lorenzo Fornaca

Cari amici,

sono Sabina, la figlia di Lorenzo.

Come alcuni di voi già sapranno ieri sera si è spento papà.

Dopo anni di lotta contro il suo male non ha più trovato le forze e se ne è andato per un attacco cardiaco.

In questo ultimo anno difficile ha combattuto a lungo ma mi piace ora immaginarlo in compagnia dei purtroppo tanti suoi cari amici scomparsi recentemente da don Vittorio Croce, a Ito De Rolandis a Carlo Borgna… a parlare di storia, arte e libri.

Alla famiglia di Lorenzo Fornaca le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Atnews.