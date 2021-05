Controlli sulla rete idrica a San Damiano d’Asti per garantire la qualità dell’acqua

In collaborazione con l’Acquedotto della Piana, l’Amministrazione comunale di San Damiano d’Asti ha chiesto una verifica sulla qualità dell’acqua della rete idrica locale.

“E’ uno dei punti del nostro programma elettorale. – spiega il Sindaco Davide Migliasso – Riteniamo che acqua e aria siano elementi fondamentali su cui si basa la vita dell’uomo dunque dobbiamo garantire ai nostri cittadini che i parametri siano rispettati. Ci siamo prefissati questo obiettivo per garantire il benessere dei nostri cittadini.”

L’Acquedotto della Piana ha quindi fatto delle campionature. “Possiamo comunicare che dopo la campionatura nei vari punti del territorio comunale i parametri risultano pienamente conformi alle normative vigente, con acqua idonea per uso alimentare ed umano [cioè utilizzabile sia per fare da mangiare sia per bere, NdR].”

In programma prossimamente c’è anche il monitoraggio dell’aria. Sono già stati presi contatti con l’Arpa che effettuerà il controllo attraverso un punto mobile di controllo della qualità dell’aria.