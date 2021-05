Concorso letterario nazionale Lingua Madre: aperto il bando della XVII edizione

E’ aperto il bando della XVII edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, opera sotto gli auspici del Centro per il libro e la cultura e si avvale dei patrocini di: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso e We Women for Expo.

Il Concorso è diretto a tutte le donne straniere o di origine straniera residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè l’italiano), vogliano approfondire il rapporto tra identità, radici e il mondo “altro”.

Il Concorso vuole essere un esempio significativo delle interazioni che stanno ridisegnando la mappa culturale del nuovo millennio e testimoniare la ricchezza, la tensione conoscitiva ed espressiva delle donne provenienti da “altri” Paesi. Una sezione speciale è dedicata alle donne italiane che vogliano farsi tramite di queste culture diverse, raccontando storie di donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità.

C’è tempo fino al 15 dicembre 2021 per inviare un racconto e/o una fotografia e si può partecipare a qualsiasi età, da sole, in coppia o con lavori collettivi. Si possono inviare i propri elaborati via mail all’indirizzo info@concorsolinguamadre.it, oppure per posta alla Casella Postale 427 – Torino Centro.

Le opere selezionate saranno pubblicate in un libro che verrà presentato nell’edizione 2022 del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Clicca QUI per visionare il regolamento.