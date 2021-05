Hanno un volto e una voce i protagonisti delle storie di resilienza e coraggio raccolte da “Cantami, o Diva” durante la Fase 1 dell’emergenza Covid-19, protagonisti anche del momento conclusivo che si è svolto questa mattina nel Salone Consiliare della Provincia di Asti.

Presenti l’ideatrice dell’iniziativa, Chiara Cerrato, quando era Consigliera di Parità della Provincia di Asti, e la nuova Consigliera, Loredana Tuzii.

“Un sentito grazie ai novelli scrittori, alle splendide voci narranti, agli artisti che han dato la loro disponibilità e la loro personale ispirazione e a chi ha lavorato dietro le quinte per rendere tutto questo a disposizione di tutti” commenta alla conclusione del progetto la professoressa Cerrato.

Non solo racconti però. Infatti, i protagonisti dei racconti di “Cantami, o Diva”, pubblicati sul sito web (www.premiocalicanto.it) e sulla pagina Facebook del Premio Calicanto per le Pari Opportunità curati dalla giornalista Roberta Favrin, sono diventati piccole opere d’arte grazie alla creatività degli artisti CNA coordinati dalla pittrice Marisa Garramone, che ha commentato: “Complimenti ai miei amici artisti che accettano con particolare entusiasmo ogni iniziativa, progetto che propongo e mettono a disposizione il loro impegno e la propria arte con generosità ed altruismo. A loro – e non solo – va un grande Grazie”.

Ecco come “Dalla penna al pennello i racconti diventano opere d’arte”

“Ratnik, Leo e Paola alla guerra” di Mario Zunino è stato illustrato da Marisa Garramone

“Lina e Maria eroine di altri tempi” di Alberto Cerrato è stato illustrato da Paolo Viola

“Matteo Sacha e l’astronave” di Rosa Gallo è stato illustrato da Rossana Turri

“Cinquant’anni di azzardi in giro per il mondo” di Gloria Bava è stato illustrato da Viviana Gonella

“E il viaggio continua” di Maria Teresa Montanaro è stato illustrato da Barbara Fantaguzzi

“Nonna Rita in sella per salvare una vita” di Francesca Ragusa è stato illustrato da Michela Squillacioti

Non solo opere d’arte, ma anche video-racconti, narrati dagli attori Mario Nosengo e Serena Schillaci, che sono disponibili sui siti web del Premio Calicanto e Astigov e sui loro canali social.

Nella mattinata odierna sono stati premiati tutti i protagonisti di questa iniziativa che è andata ad arricchire culturalmente un periodo reso molto difficile dalla pandemia.