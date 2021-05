Comune di Asti: proroga della scadenza per il rinnovo della carta di identità

Nell’ambito delle misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato stabilito che la validità dei documenti di riconoscimento e identità, quali carta identità e patente, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021.

La proroga riguarda sia le carte d’identità cartacee che quelle elettroniche: non c’è quindi urgenza di rinnovare la carta prima di tale termine.

Attenzione invece per chi intende recarsi all’estero: rimane infatti limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio ed è necessario pertanto rinnovare la carta d’identità.

Il servizio di prenotazione delle carte viene gestito dall’ufficio Urp solo telefonicamente ai numeri 0141/399635 o 0141/399399, per dare precedenza agli effettivi casi di necessità ed urgenza.

E’ necessario presentarsi agli appuntamenti in orario, portando: 1 fototessera recente (massimo 6 mesi) conforme alle regole ICAO (Ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio) e la carta d’identità precedente. Qualora il precedente documento sia valido, ma è stato smarrito o rubato è necessaria la denuncia di smarrimento/furto rilasciata dalla Questura, dai Carabinieri o dalla Polizia Locale e una foto recente in formato tessera.

Per i minori è necessaria la presenza dell’interessato e di entrambi i genitori muniti di documento di identificazione (nel caso di rilascio della carta di identità valida per l’espatrio); nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a presentarsi agli sportelli, il genitore che accompagna il minore allo sportello dovrà presentare il modulo di assenso al rilascio della carta di identità del genitore assente (con allegata copia del documento di identificazione del sottoscrittore).

In caso di prima emissione della carta per il minore servono entrambi i genitori o il genitore presente dovrà essere accompagnato da altra persona maggiorenne munita di documento di identificazione che possa testimoniare in merito all’identità del minore.

Per i cittadini stranieri si richiede anche il permesso di soggiorno o ricevuta del kit postale con passaporto o carta d’identità precedente (se esistente).