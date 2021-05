Comprare un letto nuovo: ecco come sceglierlo

L’acquisto di un letto può risultare una delle cose più complicate per quanto riguarda l’arredamento casalingo. Questo perché il mercato mette a disposizione una serie davvero molto ampia di prodotti, suddivisi per materiali, dimensioni, caratteristiche e tanto altro. Insomma, essere in grado di acquistare un letto, che possa essere matrimoniale o singolo, è davvero molto complicato. Proprio per questo abbiamo deciso di fornirvi alcune linee guida che possono tornare utili. Vediamo insieme.

L’importanza delle dimensioni e delle misure

Il punto di partenza è sicuramente il discorso legato alle dimensioni, sia della nostra stanza da letto che del letto in sé. Ovviamente, se non abbiamo idea di quanto spazio possa essere messo a disposizione, allora è praticamente impossibile fare una scelta adeguata. Le dimensioni del letto devono essere proporzionate allo spazio disponibile nella stanza. Inutile dire che il mercato mette a disposizione letti di qualsiasi misura, praticamente. Ecco perché dobbiamo procedere, dapprima, con la misurazione delle varie pareti della stanza da letto: possiamo servirci tranquillamente di un misuratore laser o di una rotella metrica. L’operazione non è assolutamente complicata.

Il materiale

Una volta prese le misure e quindi avuta l’idea precisa di che prodotto possiamo acquistare, allora possiamo arrivare a scegliere il materiale. I letti, al giorno d’oggi, sono realizzati con materiali molto diversi tra loro. Quello più utilizzato e diffuso è sicuramente il legno. Esistono varianti di tutti i tipi, come il legno di faggio, di pino e così via. Se realizzato in maniera certosina, un letto di legno è davvero longevo ed è molto facile da pulire.

Tra gli altri materiali troviamo poi il ferro battuto, materiale che si sta diffondendo molto ultimamente. I letti di ferro battuto sono sicuramente più costosi rispetto quelli di legno e di solito vengono realizzati su misura, anche se si possono trovare diversi modelli sul mercato di ottima fattura. Sono caratterizzati da uno stile molto elegante.

Caratteristiche

Tra le varie caratteristiche, quindi anche opzioni personalizzabili, potremmo dire, di un letto troviamo sicuramente l’imbottitura. Si tratta di un rivestimento morbido che permettono di rendere il letto meno “spigoloso” e quindi in generale più confortevole. La struttura può essere rivestita praticamente di qualsiasi materiale, che sia sintetico, pelle o quant’altro.

Tra gli accessori che si stanno molto diffondendo per quanto riguarda il letto c’è sicuramente la testiera. Questa consente di rilassarsi ancora meglio guardando la TV o magari leggendo un libro. In questa maniera possiamo persino fare a meno dei comodini e possiamo guadagnare molto spazio.

Oltre alla testiera, si può optare anche per un letto che presenti una pediera. Questa ha una funzione estetica di grande rilievo, considerando che l’utilità non sia così importante: ovviamente bisogna considerare lo spazio aggiuntivo intorno a tutti i lati del letto.

Letti moderni, inoltre, consentono di riporre diversi oggetti, come cuscini, coperte e quant’altro, difatti sotto il materasso. Sono i cosiddetti letti contenitore. Davvero molto utili per guadagnare spazio. Ci sono, poi, i letti con i cassetti, di solito per i due lati lunghi del letto, che consentono di conservare diversi indumenti comodamente.

