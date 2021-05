Castelnuovo Belbo con le scuole per la giornata ecologica “Voler Bene all’Italia”

Questa mattina i bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Castelnuovo Belbo con le insegnanti e la protezione civile, hanno partecipato alla giornata ecologica “Voler Bene all’Italia” per le vie del paese. L’ amministrazione comunale ha provveduto a consegnare guanti a tutti i partecipanti.

“Ogni anno il comune di Castelnuovo Belbo organizza la giornata ecologica “Puliamo insieme” con i volontari della protezione civile – afferma il primo cittadino Aldo Allineri – per il senso civico e per l’amore per il territorio e l’ambiente. Quest’anno abbiamo scelto di farlo con il progetto “Voler Bene all’Italia” promossa da Legambiente e piccoli comuni”.

L’iniziativa per ripulire strade, piazze da ogni genere di rifiuti e restituire agli spazi urbani e alle aree verdi, decoro e bellezza. Tra i rifiuti raccolti, tanti oggetti di plastica, ma anche cartacce, bottiglie, mozziconi di sigarette, tappi e rottami di ogni tipo.