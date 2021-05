Castelli Aperti: gli appuntamenti di sabato 8 e domenica 9 maggio

Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Dopo l’esordio ufficiale di domenica 2 maggio, sono numerose le dimore storiche che si sono organizzate per consentire delle visite in totale sicurezza.

Per tutti i castelli è obbligatoria la prenotazione sul sito www.castelliaperti.it o contattando direttamente la struttura.

Si ricorda inoltre che dallo scorso 3 maggio e per tre mesi, Shopping Le Gru di Grugliasco in collaborazione con Castelli Aperti ospita, nell’ambito dell’iniziativa Gallerie da Re, la mostra “Castelli in Aria” . Curata da Franca Mollo, l’esposizione è un omaggio al paesaggio dei castelli piemontesi con l’opera fotografica di Mark Cooper e Fabio Polosa.

Una quarantina di immagini con uno sguardo dall’alto sulle più affascinanti dimore storiche che punteggiano le zone dell’Alto e del Basso Monferrato, dell’astigiano, delle Langhe e del Roero.

Un racconto che utilizza la fotografia aerea per restituirci un punto di vista inedito dei castelli, testimoni silenziosi nei secoli della grande storia del Piemonte.

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00.

Di seguito tutte le aperture di sabato 8 e domenica 9 maggio:

PROVINCIA DI ASTI

Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00. Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: sabato: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Domenica dalle 10.00 alle 19.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito over 65. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; commercio@costigliole.it

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata h. 14.30. Dal 15 giugno h. 16.30. Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141 922535; info@castellodirazzano.it

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate domenica, dalle 15.00. Possibilità di scelta tra tre percorsi: Percorso 1. Tra cultura e natura: intero 5 €, ridotto 2,5 € (6–12 anni); Percorso 2. Viaggio nel tempo: intero 10 €, ridotto 5 €; Percorso 3. Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it

Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: visita guidata sabato e domenica, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle 10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate su prenotazione dalle 11.00 e per tutto il pomeriggio. Biglietto ntero 10 €; ridotto (Ragazzi dai 10 ai 18 anni; Soci Amici di Castelli Aperti, T.C.I) 7 €; gruppi 8 €; scuole 5 €; gratuito (minori di 10 anni; disabili). info e prenotazioni al 334 3769833

Email: castellodimorsasco@gmail.com

PROVINCIA DI BIELLA

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L’Ufficio Informazioni Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. Informazioni: 015 2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 14.30 – 18.30, con prenotazione obbligatoria. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto sabato e domenica, con orario 10.30-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra di Francesco Paula Palumbo “Natura esuberante”, dal 29 aprile al 20 giugno 2021. Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.00-19.00. Gratuità. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it, cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it

Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate sabato e domenica, alle 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com

Govone – Castello Reale: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-12.00 e 15.00-18.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371 4918587; info@castellorealedigovone.it

Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperture sabato e domenica, con orario 10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it

Manta – Castello della Manta: aperture mercoledì-venerdì 10.00-18.00, sabato e domenica 11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it

Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: visite guidate domenica, con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 3337678652, 0141 739528; belmonteu@libero.it

Roddi – Castello di Roddi: visite guidate sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it

Saluzzo – Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Casa Pellico: apertura domenica, con orario 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato 10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture sabato 15.00-18.30, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate sabato e domenica, con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 € (18-25 anni); gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; castelloserralunga@barolofoundation.it

Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: apertura domenica, con orario 10.00-19.00. Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo: intero 10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 959151, 340 4962384; info@fortedivinadio.it

PROVINCIA DI TORINO

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture giovedì-domenica, con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it

Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate sabato e domenica, con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino del Conte” 12 €; cumulativo 15 €. Informazioni e prenotazioni: 011 884870, 335 7258486; info@castellodipralormo.com, pralormo.design@libero.it

PROVINCIA DI VERBANIA

Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni dal 26 aprile. Orario: aprile 9.30 – 17.30 (ultimo ingresso); maggio 9.00 – 18.00 (ultimo ingresso). Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0323 502372; ente@villataranto.it

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara – Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163 824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it