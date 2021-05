Camion incastrato in una via stretta del centro di Canelli, disagi per la viabilità

Disagi in centro di Canelli a causa di un camion che è rimasto in via Massimo d’Azeglio

Verso mezzogiorno il mezzo pesante, probabilmente seguendo il percorso indicato dal navigatore satellitare, ha percorso le via del centro fino a quando in Via Massimo d’Azeglio ha urtato un balcone ed è rimasto incastrato, danneggiando il pavimento del balcone.

Complicate e complesse le operazioni di disincagliamento del mezzo pesante, in quanto è stato necessario anche puntellare il balcone; le operazioni hanno creato disagio per il traffico in centro della cittadina spumantiera.

Foto di Roberto Bazzano fonte gruppo facebook Sei di Canelli se…