Cambiamo: astigiani al lavoro con Giovanni Toti per cittadini e imprese di città e provincia

Protagonisti delle attività del Partito attraverso il dialogo con il leader Giovanni Toti per portare risultati agli astigiani: sono questi i binari su cui si muove il Coordinamento astigiano di Cambiamo guidato da Luca Quaglia.

“Sabato scorso – commenta Quaglia – abbiamo partecipato in modo proattivo alla prima assemblea regionale in presenza a Torino. È stata un’occasione proficua per confrontarci con il presidente Toti sulle questioni territoriali e sulla visione di Regione e Paese che vogliamo. Su tutti questi fronti, Asti e l’Astigiano sono e saranno protagonisti”.

Soddisfazione anche da parte degli altri responsabili del Coordinamento astigiano, Silvio Tealdi, responsabile per Cambiamo del Nord Astigiano, Piergiorgio Aresca, responsabile del Sud Astigiano e Danila Cavanna, responsabile di Asti città, che affermano: “Visione, coraggio e concretezza è quello che abbiamo trovato in questo primo incontro in presenza. Sono le parole chiave anche del nostro impegno per il territorio e sappiamo che i nostri concittadini lo apprezzano”.

Apprezzati anche i gazebo organizzati in città il 22 e 23 maggio per la Campagna adesioni al Partito.

“Curiosità, molte domande e proficue occasioni di confronto con cittadini, amministratori e imprese sono stati al centro anche dei momenti nel cuore della città di Asti”. Sono le parole del senatore e coordinatore regionale del Partito Massimo Berutti. “La squadra astigiana è forte e completa, le connessioni con gli altri Coordinamenti e il lavoro che stiamo facendo a livello regionale e nazionale sono importanti e vanno nella direzione di costruire. È un’occasione preziosa e sono certo che ognuno farà la sua parte”.

[Nella foto Giovanni Toti insieme ai responsabili di Cambiamo di Asti e provincia]