Brozolo, una bici gigante in legno per salutare il Giro d\'Italia

Lunedì 10 maggio il 104° Giro d’Italia attraverserà il comune di Brozolo durante la 3^ tappa Biella – Canale.

Un gruppo di volonterosi brozolesi ha costruito una bicicletta gigante in legno che è stata collocata in piazza Radicati per dare il benvenuto al Giro con i suoi ciclisti e sostenitori appassionati.

Anche se il passaggio sarà rapido sul tratto di competenza della provinciale 590, sarà comunque un’occasione per invitare alla visita di un territorio ancora poco conosciuto che presenta scorci stupendi.

Le associazioni del territorio (Fidas, Amici dei Sentieri, La Boscaglia) per festeggiare l’avvenimento hanno invece promosso un concorso fra i brozolesi per le migliori decorazioni a tema.