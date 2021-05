Borsa di studio e spot sociale che invita alla vaccinazione: l’impegno sociale del Rotary club di Asti

“La borsa di studio assegnata a una giovane specializzanda in Microbiologia e Virologia riveste una grande importanza permettendo di implementare la capacità diagnostica e la velocità di risposta clinico, passaggio cruciale verso una ottimizzazione delle terapie e un miglioramento del percorso verso la guarigione”.

Sono le parole espresse da Maurizio Penna dirigente medico presso il laboratorio Analisi settore Ematologia -Coagulazione dell’Ospedale Cardinal Massai di Asti, durante la consegna ufficiale dell’assegno di 7000€ come Borsa di Studio assegnata dal Rotary Club di Asti presieduto da Marco Stobbione.

Ad usufruire della “Borsa di Studio del R.C. Asti” è la giovane biologa Lisa Pastrone specializzanda in Microbiologia e Virologia presso la scuola di Specializzazione di Torino. Il Rotary astigiano ancora una volta si è quindi dimostrato molto sensibile e vicino alle esigenze dei cittadini riuscendo a rendere possibile un ennesimo “Civic Work Service”, grazie all’impegno e alla sensibilità dei soci rotariani astigiani, di tutto il Consiglio Direttivo con il suo presidente Marco Stobbione e grazie alla collaborazione del Direttore Generale dell’Asl di Asti Flavio Boraso che è voluto intervenire personalmente alla consegna dell’assegno.

Ma l’impegno nel sociale del Rotary non si esaurisce qui.

E’ in rete in questi giorni uno spot sociale firmato dal Rotary di Asti che invita alla vaccinazione. Il filmato, di un paio di minuti è stato realizzato dal regista Fabrizio Rizzolo con la collaborazione dell’aiuto regista Isabella Tabarini. Girato in diversi punti della città lo spot si prefigge di portare avanti una vera campagna informativa sulle vaccinazioni grazie a tre attrici Susanna Nuti, Susi Amerio e Fiorella Carpino che si sono calate nella parte di tre giornaliste d’inchiesta e hanno formulato una serie di interviste ad alcune comparse astigiane al fine di spiegare che i benefici dei vaccini sono superiori ad eventuali controindicazioni. Al progetto hanno inoltre collaborato Marzio Bartolucci direttore della fotografia e Giorgio Minelli, fonico; con le comparse: Fabio Condemi, Federica Bergamini, Simone Lavecchia, Marco Gatto, Enrica Pelluchino, Fausto Grassi, Paolo Borio, Alessia Sposato, Ester Bucci, Carol Palumbo, Alberto Pellitteri, Federico Beri, Elisa H. Forno, Massimo Santero.