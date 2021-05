Borgoinsocial a Villamiroglio il 5 giugno tra Arte e Natura con gli RDV

Villamiroglio ospita sabato 5 giugno l’edizione 2021 di Borgoinsocial, momento di aggiornamento per i volontari di protezione civile che hanno la qualifica di Rdv – Reporter digitali volontari, ovvero di coloro che dopo aver superato un corso di formazione sono in grado di trasmettere informazioni e fotografie alla sala operativa della Protezione Civile della Provincia di Alessandria, prima in Italia ad aver attivato una figura simile.

Il ritrovo è fissato alle 9. Qui la giornata verrà introdotta dagli interventi del sindaco di Villamiroglio, Paolo Monchietto, del consigliere delegato all’Identità Piemontese, Massimo Iaretti e del presidente dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, Fabio Olivero. Seguirà la distribuzione del maetriale e l’avvio del percorso di Borgoinsocial, alla ricerca di spunti per il soggetto della giornata che sarà ‘Arte e Natura’, con la collaborazione dei volontari dell’associazione villamirogliese J’Amis en festa e dell’Aib Valcerrina Aldo Visca. L’evento terminerà alle ore 11.45 con il ritrovo nella piazza antistante il municipio dove verrà effettuata la premiazione del migliore scatto dalla precedente edizione che si era svolta a Monleale) con l’intervento del sindaco di Monleale, Paola Massa.