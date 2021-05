Giornata di intenso lavoro quella di oggi, lunedì 17 maggio, per i Vigili del fuoco di Asti.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con due mezzi (aps e pickup) per un’auto in fiamme sull’autostrada Asti-Cuneo nei pressi dell’uscita di Costigliole d’Asti. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l’incendio.

Il traffico è rallentato per permettere le operazioni di soccorso, sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia stradale e il personale dell’autostrada.