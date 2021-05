Asti, ultimo appuntamento per Cantiere Genitori, con una serata speciale

Il cantiere genitori di Ic3 e Genitorinsieme arriva al suo ultimo appuntamento con una serata davvero speciale.

Dopo aver ascoltato autorevoli esperti ed aver approfondito in un ricco e partecipato percorso molte interessanti tematiche sull’educazione dei ragazzi, per la serata finale di mercoledì 19 maggio sono proprio i ragazzi a diventare protagonisti e a parlare di educazione all’uso consapevole delle tecnologie.

Come possono i social diventare un’opportunità? Come vengono utilizzate le tecnologie dagli adolescenti? Quali sono i rischi connessi all’utilizzo degli strumenti informatici e come possono essere affrontati insieme (ragazzi, famiglia, scuola)?

A queste e altre domande cercheranno di rispondere il prof. Paciocco e gli alunni della scuola Secondaria di Primo grado Parini di Asti, partendo da esperienze dirette, da racconti raccolti a scuola con interviste ai compagni e dai risultati di un questionario scritto.

Il Professor Paciocco, docente di lettere ed animatore digitale dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti, ha una ricca esperienza di proposte di media education; la sua esperienza diretta sul campo e il contributo in diretta dei ragazzi faranno di questa serata un interessante momento di approfondimento per genitori e docenti.

L’appuntamento è sulla pagina Facebook di Genitorinsieme mercoledì 19 maggio alle ore 21.

