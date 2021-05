Asti, sui bus di Asp trasporto gratuito verso il centro vaccinale

La Regione Piemonte, in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese, al fine di contribuire all’accelerazione della campagna di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nei giorni scorsi ha annunciato la possibilità di far viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gli utenti diretti ad un centro vaccinale (per saperne di più clicca QUI).

Anche Asp, attenta e proattiva nell’adozione delle norme utili a contenere la diffusione del virus sui propri mezzi, aderisce all’iniziativa. Per usufruire del servizio l’utente può mostrare a bordo del bus il messaggio e-mail o sms ricevuto dalla Regione in cui sono indicate data, orario e sede dell’appuntamento.

Il Sindaco Maurizio Rasero, soddisfatto dell’iniziativa, ricorda: “E’ consentito ai cittadini viaggiare gratuitamente sui bus dell’Asp, esclusivamente nel giorno della prenotazione, per le corse di andata e ritorno dal centro vaccinale. Mi complimento con Asp, Regione Piemonte ed Agenzia della Mobilità Piemontese per questa scelta che tiene conto delle esigenze dei cittadini nello spostamento verso l’HUB vaccinale astigiano”.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it, www.ilpiemontetivaccina.it e app AstiSmartBus