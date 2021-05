Asti, sabato pomeriggio manutenzione straordinaria all’ospedale Cardinal Massaia

Sabato 8 maggio, fra le ore 14 e le ore 19, l’ospedale Cardinal Massaia sarà interessato da alcuni lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, per la cui durata sarà necessario ridurre l’erogazione della corrente elettrica.

Durante l’esecuzione dei lavori, saranno comunque sempre garantite le urgenze e assicurate tutte le cure necessarie ai degenti presenti in ospedale. Al fine di limitare il più possibile i disagi, non sono invece state programmate attività ordinarie.

I cittadini sono invitati, nella fascia oraria interessata, a recarsi in ospedale solo per le emergenze. Le visite ai degenti saranno consentite in casi di assoluta necessità, attraverso preventiva autorizzazione dei reparti.