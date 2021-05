Asti, quattro incontri sulla genitorialità ai tempi del Covid

Il Centro per le Famiglie della città di Asti propone un percorso gratuito di 4 incontri rivolto ai genitori di bambini di età compresa tra i 6-10 anni per narrare il proprio essere genitori in tempi di pandemia. Gli appuntamenti si svolgeranno il 5, 19 e 31 maggio ed il 16 giugno 2021, dalle 17 alle 18:30, presso i giardini dell’Archivio Storico (via Massaia n. 5); se non fosse possibile a causa delle restrizioni Covid-19, si terranno on line. Iscrizioni e contatti: 334 1155626 o centrofamiglie@comune.asti.it

L’adesione al gruppo è prevista per un massimo di 10 partecipanti; in caso di maggiori richieste verranno proposte altre date.