Asti, prosa e poesia protagoniste del prossimo incontro a FuoriLuogo

Sabato 29 maggio grazie alla direzione artistica del poeta Max Ponte, FuoriLuogo (via Govone 15) vedrà il proprio spazio riempirsi di autori per dare voce e luce fuori dalle case, dai libri di scuola o dai testi stampati all’arte umana delle parole in versi.

Non solo poesia ma anche prosa, con la presentazione del libro della nota giornalista ed autrice astigiana Laura Calosso, “Ma la sabbia non torna” pubblicato da SEM, in cui la scrittrice intreccia abilmente narrazione ed inchiesta giornalistica in un romanzo intenso che denuncia e approfondisce il tema del traffico delle “mafie della sabbia” (organizzazioni criminali che rubano la preziosa materia prima a tutte le latitudini per venderla dove è più richiesta, ovvero nelle nuove megalopoli o nelle popolose aree costiere in cui speculatori privi di scrupoli costruiscono isole artificiali e grattacieli) attraverso le vicende della protagonista Elena, una giornalista freelance con un passato

che la tormenta e con cui dovrà fare i conti una volta per tutte.

L’appuntamento è per le 17 con la presentazione del libro “Ma la sabbia non ritorna” da parte dell’autrice. A seguire spazio alla vitalità della poesia con letture, performance e pubblicazioni di: Nadia Sponzilli, Gian Giacomo Della Porta (poeta ed editore), Andrea Laiolo, Mario Marchisio, Valerio Vigliaturo, Paolo Pera, Cetty Di Forti, Anna Dari e altri.

L’evento, condotto dal poeta Max Ponte, rispetterà le normative vigenti in contrasto al contagio da Covid-19. Prenotazioni fino ad esaurimento posti scrivendo a: eventi@fuoriluogoasti.com

MAX PONTE

Max Ponte è nato ad Asti nel 1977, poeta, scrittore e attivista culturale, ha studiato a Torino dove si è laureato in filosofia e a Parigi dove ha ottenuto un Master Recherche in letteratura. Suoi racconti e poesie sono stati pubblicati in antologie, riviste e raccolte collettive. Le sue liriche sono state tradotte in francese, spagnolo e rumeno. Il primo libro di Max Ponte si intitola “Eyeliner” (Bastogi, 2010). Del 2016 la silloge “56 poesie d’amore” (granchiofarfalla). Nel 2018 ha portato in scena al Teatro Baretti di Torino lo spettacolo “Poesie d’amore con il sitar” con il musicista Riccardo Di Gianni. Nel 2019 ha curato con Andrea Laiolo la riedizione dell’opera alfieriana “La virtù sconosciuta” (Paginauno).Nel 2020 è giunta in libreria l’ultima raccolta poetica di Max Ponte intitolata “Ad ogni naufragio sarò con te” (La strada per Babilonia) con una nota di Luigi Cannillo. L’autore ha curato vari eventi letterari e culturali. Vive a Villanova d’Asti.

LAURA CALOSSO

Scrittrice, giornalista e traduttrice nata ad Asti. Laureata in Scienze Politiche e poi in Lettere, Letteratura Tedesca, Specialistica Culture Moderne Comparate all’Università degli Studi di Torino. È autrice di “Ma la sabbia non ritorna”, SEM, Società Editrice Milanese, 2021, un romanzo che svela pericoli incombenti, creando un parallelo tra l’amore e la sabbia.