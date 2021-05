Asti, prima edizione del concorso di poesia “Caratteri” aperto a tutti: ecco come partecipare

La scuola secondaria di primo grado “G. Parini” dell’Istituto Comprensivo 3 di Asti e l’Associazione Culturale Caratteri presentano la prima edizione del concorso di poesia “Caratteri”, rivolto a tutti gli alunni di scuola secondaria e alle classi quarte e quinte delle scuole primarie.

Il concorso ha l’obiettivo di promuovere la poesia presso i più giovani, che potranno sperimentarla come mezzo di espressione, di comunicazione delle proprie emozioni. Le poesie, da inviare entro il 3 giugno 2021 a posta.caratteri@gmail.com, dovranno essere inerenti al tema: Che cos’è per me “casa”.

Ogni studente potrà partecipare con un testo di poesia scritto in lingua italiana, inedito e non premiato in altri concorsi.

E’ possibile visionare il bando completo sul sito dell’I.C.3: https://www.ic3asti.edu.it/news-dettaglio/17/10-concorso-di-poesia-caratteri