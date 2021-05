Asti, presentate le “Giornate delle Figurine”: il programma della due giorni

È stata presentata questa mattina, lunedì 24 maggio, nel cortile del palazzo del Michelerio, l’edizione 2021 delle “Giornate delle Figurine”.

Alla presenza del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e dell’assessora Loretta Bologna, ad aprire la conferenza è stato Andrea Morando, ideatore e anima dell’iniziativa: “Rieccoci qua dopo quasi un anno e mezzo…il 23 febbraio 2020 era l’ultimo giorno di normalità, e l’ultimo giorno delle Giornate delle Figurine 2020, poi si è scatenato il finimondo….

Il 29 e 30 maggio 2021 cerchiamo di tornare quasi alla normalità con le nostre amate figurine, organizzando l’edizione 2021 di questo ormai tradizionale appuntamento, rispettando naturalmente tutti i protocolli anti-covid e di sicurezza, ma con tanta voglia di incontrare collezionisti e appassionati.”

Morando è passato poi alla presentazione del programma delle due giornate: “Sabato 29 maggio, ore 9 inaugurazione con taglio del nastro, una sorpresa per tutti i visitatori dal Rione Cattedrale.

Il programma prevede bancarelle, saranno più di 30 espositori, dislocate sotto i portici, tra loro anche, definito il più esperto, Giovanni Masino, poi espositori da tutta Italia Emilia, Lombardia, Veneto, Liguria, il nostro Piemonte, con figurine di qualsiasi genere, dall’anteguerra ai giorni d’oggi; si potranno completare ogni tipo di collezione di figurine e si potranno trovare riviste, libri, album, cartoline… tutto il cartaceo che riguarda il mondo sportivo.

Anche quest’anno… qualche amico immortalato sulle figurine ci verrà a trovare, a partire Angelo Cereser, che finalmente presenterà il suo libro “Ultima trincea”, accompagnato da Natalino Fossati, e un altro giocatore del Torino, Depetrini, arrivando anche a giocatori del Palermo, il portiere Lorenzo Frison, per accontentare un super collezionista che arriverà addirittura dalla Sicilia. Con lui arriverà Willy Vignati, responsabile della Scuola portieri “La cruz” definito in Argentina “il portiere dal piede d’oro”, poi Celestini, ex compagno di Maradona nel Napoli, un Campione del Mondo Germania 2006, ex portiere Milan, Marco Amelia, un bomber ..un capocannoniere..ce ne sarà da parlare tutto il giorno..il grande Roberto Pruzzo..Ex Roma, per la felicità di tanti amici romani presenti. Si registra la prenotazione dei migliori collezionisti d’Italia, da Bruno Carpaneto da Genova, collezione di sigillati Panini pressoché unica, Gianluca Giorgio, espertissimo di figurine Fuori Raccolta, cioè figurine che non vanno messe sull’album, da Roma, Massimo de Vito specializzato di incontri con grandissimi ex Calciatori, anche lui da Roma, Gabriele Castelli, professionista di cimeli del Derby della Madonnina, il nostro Massimiliano Valsania, una collezione di Bustine sigillate unica.. tutti alla ricerca ad Asti di cimeli mancanti per la propria collezione.

Domenica 30 Maggio sarà la giornata dedicata al classico scambio di figurine di qualsiasi genere, dalle ” Mitiche Panini”, anche quest’anno la famosa casa modenese accontentera tutti i piccoli collezionisti con i graditi Omaggi,a tutti i tipi di figurine. Siamo alle porte degli Europei 2021… e chi non ha ancora terminato i Calciatori 2021 o la raccolta dei Cucciolotti o gli Artonauti non può mancare…”

Nella giornata di sabato è consigliata, anche se non obbligatoria, la prenotazione, tramite il modulo scaricabile dal Sito www.csiasti.it, visto le numerose prenotazione che stanno arrivando da tutta Italia. L’ingresso sarà contingentato, fino al raggiungimento del numero massimo di persone consentito.

L’ingresso è libero, ma un’offerta è molto gradita, dal momento che come sempre, “figurine” ad Astí vuol dire Beneficenza. Diverse saranno le iniziative , una sarà, in collaborazione con il museo paleontologico, un Album sui Dinosauri, termine tecnico per gli esperti, vuoto più set (album vuoto con tutte le figurine) che sarà a disposizione per tutti i visitatori. Quest’anno, tutto lo Staff delle Giornate delle Figurine, ha deciso di donare parte del ricavato alla C.R.I Comitato di Asti. “Loro, come tanti altri, sono stati in prima linea, ad affrontare questi periodi difficili. Saremo in una location bellissima, forse la più bella di tutte le edizioni: il cortile del palazzo del Michelerio, nel cuore della città di Asti.

Come sempre non mancherà la presenza del C.S.I. , prezioso partner, nella persona di Ferruccio Galloni” spiega Morando.

Infine una novità: Asti uguale Palio, quindi come non collaborare con il Rione Cattedrale. Nei due giorni ci delizierà con le più classiche specialità culinarie Piemontesi, e non solo dalla colazione ad il menù completo e tanto altro.

” Un ringraziamento al Comune di Asti, all’assessore alle Manifestazioni Loretta Bologna, all’A. T. C. di Asti e al Museo Paleontologico di Asti, per la disponibilità e la fiducia in questo.

Aspettiamo grandi e piccoli, perché si sa, il mondo delle figurine è senza età” la chiosa finale di Andrea Morando.