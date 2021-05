Asti, per la Giornata Mondiale degli Oceani la Bottega Altromercato propone la linea Reuse me di Natyr

L’8 giugno si celebra la 13ma Giornata degli Oceani che avrà come tema: “Life & Livelihoods” ovvero Vita e Mezzi di sussistenza, in un momento in cui il dibattito sull’ambiente si fa più acceso e le politiche di salvaguardia diventano imprescindibili.

La giornata mondiale degli oceani 2021 ha un valore aggiunto: far aumentare la consapevolezza di quanto pratiche sbagliate nel quotidiano rispetto allo smaltimento di rifiuti, ma anche al consumo massivo di pesce, minino il precario equilibrio planetario.

L’oceano ha bisogno di noi!

Dal 1° al 9 giugno la Bottega Rava e Fava in Asti, via Cavour 83 per l’occasione vuole focalizzare l’attenzione sull’uso consapevole delle risorse attraverso il ri-uso proponendo come simbolo la linea di Natyr denominata Reuse me.

Questa linea cosmetica nasce da un concetto semplice, ma non scontato: dobbiamo prenderci cura non solo di noi stessi, ma anche di ciò che ci circonda. Per farlo possiamo cominciare anche dalla nostra igiene quotidiana.

ReUse me è, infatti, una linea composta da bagnoschiuma, shampoo, acqua micellare, pensati per donare benessere naturale a te, alle persone e al pianeta.

Ogni prodotto di ReUse me è realizzato con materie prime biologiche, provenienti da filiere etiche e dirette, e inserito in flaconi totalmente riutilizzabili: le bottiglie, infatti, sono di alluminio riciclato, totalmente plastic-free e con una etichetta facilmente removibile.

Per questa linea a basso impatto ambientale abbiamo scelto di usare diverse materie prime delle nostre filiere equosolidali come il tè nero, l’argan, ma soprattutto l’aloe vera, un vero toccasana per per pelli secche e delicate o per idratare capelli secchi e fini.

In sintesi: flaconi di alluminio riciclato e riutilizzabili; assenza di microplastiche; basi lavanti 100% naturali ed altamente biodegradabili.

Le confezioni sono sia da 500 ml che in comodi flaconi minisize da viaggio da 100 ml.

ReUse rappresenta un viaggio nel futuro e il nostro messaggio di impegno quotidiano per il mondo. Non resta che provarli.