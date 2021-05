Asti, Passepartout 2021 registra i primi sold out

Passepartout 2021 fa registrare già i primi “sold out”: gli incontri con Alessandro Barbero (5 giugno) e Nicola Gratteri (13 giugno) sono esauriti, ma verranno trasmessi, come gli altri, in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival.

Sono ancora disponibili posti per l’incontro con Carlo Cottarelli del 27 maggio alle 18 al Teatro Alfieri, le prenotazioni per questo evento possono essere effettuate solo chiamando in teatro dal lunedì al venerdì allo 0141-399040-399033. Maggiori dettagli su http://www.passepartoutfestival.it/2021/

[Nella foto Nicola Gratteri]