Asti, OP.S! Operazione sostenibilità: è partito in Bottega Rava e Fava il Servizio Civile

Venerdì 30 aprile è partito il progetto di Servizio Civile Universale 2021-2022 alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83; due giovani sono state selezionate: Elisa Roero e Lara Binello.

La rete delle Botteghe Altromercato italiane hanno avviato il Servizio Civile per 60 giovani che hanno dato la propria disponibilità a lavorare per il progetto OP.S! Operazione Sostenibilità, giovani per un’economia solidale.

L’impegno principale sarà la promozione delle filiere del commercio equo e solidali con proposte che si rivolgeranno alle scuole, alle associazioni di territorio e ai consumatori; organizzazione di eventi sul consumo critico e sui temi della sostenibilità.

Un impegno costante sarà dedicato alla comunicazione social per dare voce alle innumerevoli esperienze pratiche di economia sociale e solidale sia del nostro territorio che delle diverse parti del mondo.

Un progetto giovani su cui la Cooperativa Rava e Fava ha creduto fortemente, riprendendo un’esperienza già attivata in passato.