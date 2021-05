Asti, mense scolastiche: ancora qualche giorno per rispondere ai questionari di gradimento

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 maggio, si è tenuto il quinto incontro programmato tra l’Ufficio Mense Scolastiche presso il Comune di Asti e la Commissione Mensa Cittadina, mediante collegamento sulla piattaforma GoToMeeting.

L’Unità Operativa Mense Scolastiche ha comunicato l’avvio di una serie di incontri con il professor Giuseppe Zeppa, docente universitario presso l’Università degli Studi di Torino e collaboratore del locale Ateneo Uni-Astiss, al fine di progettare e attuare, entro il mese di settembre, un percorso di formazione rivolto ai commissari mensa ed ai dipendenti dell’U.O.M, relativamente alle modalità di controllo sulla preparazione e somministrazione dei cibi.

Contemporaneamente è prevista l’implementazione di un Sistema di Qualità con obiettivi specifici, procedure e controlli sistematizzati, volto a rendere trasparenti tutti i processi legati al servizio di ristorazione scolastica e sulla base del quale verrà redatta una Carta dei Servizi

Sarà poi valutato nelle settimane a venire anche l’iter per preparare un progetto di educazione alimentare, rivolto a docenti, alunni e genitori, già ipotizzato nella precedente seduta.

Sono stati esaminati i primi dati numerici dei questionari di gradimento, rivolti a docenti e genitori, che hanno visto una significativa adesione. Il termine finale per rispondere ai questionari è il 2 giugno, ai seguenti link:

QUESTIONARIO DOCENTI

QUESTIONARIO GENITORI

In ogni caso, vista la finalità dei questionari quale strumento di Customer Satisfaction, nonché la soddisfacente partecipazione, seppur ad anno scolastico quasi concluso, è stata condivisa la volontà di riproporre anche il prossimo anno scolastico i questionari rivolti a docenti e genitori, integrandoli anche con quelli per gli studenti, eventualmente presentati in diversi momenti dell’anno, in modo da consolidare nell’utenza la prospettiva di valutazione e di monitoraggio della qualità del servizio erogato.

Oggetto di approfondimento sono stati anche i costanti monitoraggi settimanali inviati dalla Commissione Mensa Cittadina, documentati con fotogrammi e report giornalieri sul menù e sul pasto relativi a diversi plessi scolastici. Essi hanno rappresentato un valido strumento per un’immediata percezione delle criticità e dei punti di forza del servizio e sono stati oggetto di comunicazione tra l’U.O.M. e le ditte appaltatrici per la ricerca di soluzioni migliorative immediate.

In merito alla gestione del Servizio di Refezione per il prossimo anno, eventuali modifiche e subentri verranno ufficializzati non appena verrà formalizzata la stipula del contratto. Inoltre, all’esito, è stato previsto un incontro congiunto tra Comune, Commissione Mensa Cittadina e Ditta appaltatrice, per una preliminare riunione conoscitiva e informativa sulla prossima gestione.

Nel frattempo, la Commissione Mensa Cittadina provvederà a predisporre e inviare al Comune una bozza di menù, nel rispetto del Capitolato di appalto, per proporre cibi e preparazioni di cui si valuterà congiuntamente nel prossimo incontro la possibilità di inserimento. Il Comune, in considerazione delle molteplici difficoltà organizzative legate alle modalità attuate durante l’anno scolastico ancora in corso, ha espresso la volontà di riattivare la somministrazione dei pasti nei refettori dei plessi nei quali ce ne sarà la possibilità, sempre in considerazione della situazione emergenziale che si presenterà all’inizio del prossimo anno e delle disposizioni sanitarie che saranno comunicate alle scuole. Tale necessità è già stata comunicata dal Comune alle Dirigenze Scolastiche dei vari Circoli e Istituti Comprensivi, alcuni dei quali stanno già mettendo in atto misure organizzative ad hoc.

L’aggiornamento dei lavori è stato ipotizzato per la metà del mese giugno, a seguito dell’elaborazione dei questionari.