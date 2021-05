Asti, M5S: “Le assenze erano giustificate: la consigliera Veneto merita delle scuse dal sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo.

Qualche mese orsono, il sindaco Rasero, in una delle sempre più frequenti intemerate scomposte ed intimidatrici, aveva tuonato contro la consigliera comunale del M5S Martina Veneto, accusandola di aver disertato ingiustificatamente il Consiglio Comunale per diverse sedute .

Non pago, sollevando una (finta) pubblica indignazione, dava mandato al Presidente del Consiglio Comunale di fare immediata verifica ed istruttoria nei confronti della reproba consigliera ipotizzando la sua decadenza. Tuttavia, evidentemente troppo impegnato in altre faccende, si è poi dimenticato di notiziare il Consiglio Comunale sull’esito della procedura.

Ebbene, il Presidente del Consiglio Comunale non ha avviato nessuna contestazione formale nei confronti della Consigliera, avendo ritenuto plausibili le giustificazioni addotte. Evidentemente le assenze non erano ingiustificate come aveva dichiarato Rasero in maniera improvvida e fallace. Ci saremmo aspettati le doverose scuse da parte del sindaco, cosa mai avvenuta.

Ma, come diceva il grande Totò, signori si nasce e non si diventa.

Gruppo M5S al Comune di Asti