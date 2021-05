Asti, lavori in corso sui rii Rilate, Tagliaferro e Inquisizione

Lavori sul fiume Tanaro, ma anche sui piccoli corsi d’acqua: il Comune di Asti ha avviato interventi sui rii Rilate, Tagliaferro e Inquisizione, grazie a un finanziamento della Regione (40 mila euro) per “manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza regionale”, e dopo le necessarie autorizzazioni (da Regione e Forestale).

Tre corsi invasi da vegetazione (sia in alveo che sulle sponde), ma anche da depositi che, oltre a ostacolare il passaggio delle acque ne riducono la sezione idraulica (in particolare sul rio Inquisizione. I lavori prevedono il taglio degli alberi di maggiori dimensioni: “tagli selettivi” che riguardano in particolare “piante inclinate, danneggiate o morte, che costituiscono un pericolo sia in caso di caduta in alveo (ostruendo il passaggio delle acque) che per i fabbricati vicini al corso d’acqua”.

Inoltre, sul rio Inquisizione, prevista anche la rimozione del materiale depositato per “migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua e la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici”. Nei mesi scorsi, altri interventi (attesi da tempo) avevano interessato il Rio Quarto. “Cura ai grandi corsi d’acqua che attraversano la città, ma anche su quelli minori minori – precisa l’amministrazione – In un’ottica di sicurezza, manteniamo l’attenzione anche su quei piccoli corsi che possono comunque portare problemi, come segnalato anche dagli abitanti”.