Asti, la cultura ritorna in presenza con la presentazione del libro di Laura Calosso a Fuoriluogo

Bellissimo evento, condotto dal poeta Max Ponte al @fuoriluogoasti, dove la giornalista Laura Calosso ha presentato il suo libro “ma la sabbia non ritorna” (SEM Società Editrice Milanese) e a seguire diversi artisti si sono esibiti in letture di opere proprie: Andrea Laiolo, Valerio Vigliaturo, Nadia Sponzilli, Gian Giacomo Della Porta, Paolo Pera, Paola Casulli, Mario Marchisio, Concetta Cetty Di Forti, Anna Dari. Dopo circa un anno di non eventi, il trovarsi in un ambiente vivace e assistere a conversazioni interessanti ha fatto molto bene allo spirito.

Di seguito alcune foto credit WO Occupation fatte durante l’evento.