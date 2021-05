Asti International Film Festival chiude con ospiti e premiazioni: al Teatro Alfieri Lucio Pellegrini

La decima edizione di Asti International Film Festival si è conclusa sabato scorso, 29 maggio, al Teatro Alfieri

Di seguito tutti i premiati

ASTI DOC INTERNATIONAL

Giuria giovani: SUB ZERO di Kiumars Sarshar (Iran)

Pubblico: OVACIK di Aysegul Selenga Taskent(Tur)

Regia: MAFFY’S JAZZ di Deniz Yuksel (Tur)

Miglior Film: AMAZING GRACE di Lynn Montgomery (USA)

Menzione speciale per la Fotografia a CIRCUS MOVEMENT di Lucas Berger e Mario de carvalho

ASTI DOC ITALIA

Premio Reale Mutua per il Welfare a NOT EVERYTHING IS BLACK di Olmo Parenti

Giuria giovani: ex aequo THE MILKY WAY di Luigi D’alife e ROTTA BALCANICA di Davide Ludovisi

Pubblico a EPOREDIA di Andrea Lazzari

Menzione speciale della giuria a L’ABBRACCIO di Davide Lorenzano per il tema “Società e legalità”

Miglior REGIA: LUCA GUARDABASCIO per ANDREA DORIA I PASSEGGERI SONO IN SALVO?

Miglior FILM a IN PRIMA LINEA di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo

ASTI SHORT INTERNATIONAL

giuria giovani JASMIN di ANKIT DHAME (R.Ceca)

premio speciale del PUBBLICO: EX AEQUO LA DER DES DER DI PATRICE GUILLAIN (Fra) E KOSHER DI GIDEON IMAGOR (Isr)

ATTORE JOEL CEDERBERG per LAST DATE

ATTRICE HANNAH PRASSE per LAST DATE

Premio Miglior Commedia a TALENT DI OLEG AGEICHEV (Rus)

Miglior REGIA: MASSIMO ZANNONI per LA PETITE FOLIE (Gbr)

Miglior FILM: FORTISSIMO di JEANINE PIGUET (Svi)

PREMIO speciale “SALA PASTRONE” ad ALESSIO BERTOLI per “IN DUBBIO” di Lorenzo Bombara

PREMIO speciale “SCHERMI DI CARTA” a GIUSEPPE CARDACI per COME LA NEVE

Premio “ASTI PRIDE” a HERO di Alessandro Casale e Stefano Raffaele

Premio al Miglior cortometraggio internazionale d’animazione: MALAKOUT di Farnoosh Abedi (Iran)

ASTI SHORT ITA

Premio giuria GIOVANI EX AEQUO VERDIANA di ELENA BEATRICE e DANIELE LINCE e DOVE SI VA DA QUI di ANTONELLO SCHIOPPA

PREMIO SPECIALE DEL PUBBLICO a GLI ATOMICI FOTONICI di Davide Morando

Miglior ATTORE EX AEQUO DANILO ARENA per L’ORO DI FAMIGLIA e CHRISTIAN IANSANTE per IL VESTITO

Miglior ATTRICE: SILVANA BOSI per TAGLIA E CUCI

MENZIONE SPECIALE per Montaggo e Fotografia a THE NAMELESS CALL INSIDE COSTARICA di WOW TAPES

MENZIONE SPECIALE CRITICA a TO HER di Jacopo Ardolino

Premio Miglior Commedia a OFFRO IO di PAOLA MINACCIONI

Miglior REGIA a FEDERICO FASULO per DORSIA

Miglior FILM: LA FIAMMA di GIACOMO TALAMINI

PREMIO ALLA CARRIERA A ERNESTO MAHIEUX

PREMIO ALLEGRIA FELICITÀ a HERBERT BALLERINA (in memoria dei gemelli Bugnano)

PREMIO CITTA’ DI ASTI a TOMAS ARANA

PRIMA COSA BELLA INTERNATIONAL

Premio giuria GIOVANI: YARDS di ANDREY KORYTKO (Rus)

Premio del PUBBLICO a WHERE DID I COME FROM? DI KATSUYA KITAO (Gia)

Miglior ATTRICE a RAFOAT SHOAZIMOVA PER PROVINCIAL DREAMERS DI RUMI SHOAZIMOV (Tag)

Miglior ATTORE a JORDI VILCHES per ECOS

Miglior REGIA a GABRIELA CALVACHE per LA MALA NOCHE

Miglior FILM: ECOS DI TOMMY LLORENS (Spa)

PRIMA COSA BELLA

Premio GIOVANI: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI DI STEFANO CIPANI

Premio PUBBLICO: PICCIRIDDA DI PAOLO LICATA

Miglior ATTORE a CLAUDIO SEGALUSCIO PER SOLE

Miglior ATTRICE a VIRGINIA APICELLA PER NEVIA

Miglior REGIA a MARIO PIREDDA PER L’ AGNELLO

Miglior FILM PICCIRIDDA DI PAOLO LICATA

Con direzione artistica di Riccardo Costa, Asti International Film Festival è organizzato da Sciarada Produzioni con il Circolo Vertigo, con patrocinio di Comune, Regione, Torino Piemonte Film Commission, con l’appoggio della Provincia e con diversi partner.