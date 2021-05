Asti International Film Festival, al comico Herbert Ballerina il premio “Allegria e Felicità” in memoria dei gemelli Bugnano

Sarà Herbert Ballerina a ritirare il premio “Allegria e Felicità”, in memoria dei gemelli astigiani Bruno e Gianni Bugnano. L’appuntamento è per sabato 29 maggio al Teatro Alfieri durante la cerimonia di premiazione della decima edizione di Asti International Film Festival.

Attore comico e conduttore radiofonico (Lo Zoo di Radio 105), Herbert Ballerina è conosciuto per la sua pluriennale collaborazione con Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda. L’attore si renderà disponibile per un firma copie del suo libro “Getto la maschera” (edito da Mondadori), uscito lo scorso 4 maggio.

Programma di lunedì 24 maggio

L’Asti International Film Festival avrà inizio lunedì 24 maggio in Sala Pastrone a partire dalle 14.30 con una sezione dedicata ai corti internazionali d’animazione: ANACRONTE di Raul Koler ed Emiliano Sette (Arg); BROKEN ROOTS di Asim Tareq e Sarah Elzayat (Gio); ECHO di Barzan Rostami (Iran); JOURNEY di Hock Wong (Sin); MALAKOUT di Farnoosh Abedi (Iran); THE ROTATION di Hazhir As’adi (Kur)

A seguire, dalle 16, in collaborazione con “Schermi di carta” e con il collettivo “Friday for Future Asti”, proiezioni dedicate al rapporto uomo-natura, con la partecipazione dei registi Franca Balsamo e Giacomo Agnetti: HEART WOOD di Stefano Petroni; GRAZIE ALBERI di Franca Balsamo; IL POPOLO DEL CIPRESSO di Giacomo Agnetti;

SICILY THIS UNKNOW di Pina Mandolfo; LIFE EVOLUTION ECOLOGY – GENESYS di Antonio Pesce; FOLLOWING LIFE de “Il terzo segreto di satira” FISH&CIG di Antonio Passaro.

La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione Asti Pride, sarà dedicata al tema dei diritti umani con la proiezione dei seguenti film a partire dalle 20.30: THE GIFT di Radik Kudoyarov (Gbr); 20.20 RIADATTAMENTO SOCIALE di Amedeo Staiano; HERO di A.Casale e S.Raffaele; LETTER TO MY MOTHER di Amin Maher (Iran).