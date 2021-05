Asti, il Borgo Santa Maria Nuova in lutto per la prematura scomparsa di Fabio Marinaro

Profondo cordoglio ad Asti per la scomparsa improvvisa di Fabio Marinaro.

A comunicare la triste notizia è il suo borgo, Santa Maria Nuova, sulla propria pagina facebook:

“Siamo increduli e sconcertati. E’ mancato improvvisamente Fabio Marinaro.

Cresciuto nell’oratorio di Santa Maria Nuova , é stato tamburino, sbandieratore e socio del Borgo. Tanti sono i ricordi che abbiamo condiviso con lui in questo troppo breve tratto di vita.

Siamo vicini ai fratelli Roberto, Claudio, ai genitori e a tutta la famiglia, in questo terribile momento.

Ciao Fabio grazie per essere stato uno di noi ! Sarai sempre nei nostri cuori.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto a Fabio i funerali si terranno martedì primo giugno alle 9,30 presso la chiesa di Santa Caterina ad Asti.”